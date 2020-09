Bonus cassaforte 2020 | importo | a chi spetta e come prenderlo

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 18 settembre 2020) In questi ultimi tempi, non sono mancate le iniziative mirate ad introdurre agevolazioni fiscali edi vario tipo, a favore di cittadini, famiglie ed imprese, colpiti in vario modo dall’emergenza sanitaria da coronavirus, e da tutto ciò che ne è seguito. Ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alsanificazioni. Qui di seguito vogliamo chiarire se esiste una qualche forma di sostegno anche per chi vuole tenere i propri risparmi in casa, al sicuro in unaben nascosta, ovvero: esiste un? Vediamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulbollette automatico dal 2021, clicca qui. E’ interessante domandarsi se le regole fiscali prevedono un ...