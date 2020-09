Via delle Idrovore di Fiumicino, tratto a senso unico alternato: ecco da quando (Di giovedì 17 settembre 2020) Per consentire ad ADR di realizzare un cancello per l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso su via delle Idrovore di Fiumicino, a partire dal 21 settembre e fino al 25 settembre (salvo proroghe richieste dalla stessa ADR) la strada sarà ristretta a una carreggiata e il traffico sarà a senso unico alternato regolato da un semaforo mobile. I lavori riguardano il tratto adiacente alla rotonda di via Coccia di Morto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Per consentire ad ADR di realizzare un cancello per l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso su viadi, a partire dal 21 settembre e fino al 25 settembre (salvo proroghe richieste dalla stessa ADR) la strada sarà ristretta a una carreggiata e il traffico sarà aregolato da un semaforo mobile. I lavori riguardano iladiacente alla rotonda di via Coccia di Morto. su Il Corriere della Città.

SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - SkyTG24 : #XF2020 al via stasera: @mikasounds confessa che la cosa che più gli preme è quella di tornare a far sognare, fare… - SirDistruggere : È triste che questi accertamente fiscali li stiano facendo ora solo per via del caso mediatico, avrebbero dovuto be… - gjscco : RT @GiuseppeMargio1: Referendum, Conte: “Voterò sì, il taglio non compromette la funzionalità delle Camere” - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Incendio porto di #Ancona: Indagine della Procura, 'nessuna ipotesi esclusa'. Chiuse scuole, università e parchi anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Via delle Albissola, moria di tortore in via delle Industrie: indagini dell'Enpa SavonaNews.it Attacchi informatici, il 90% parte da una email

Lo specialista di email security Libraesva presenta le evidenze di un’analisi condotta in seno al settore bancario, nazionale ed europeo, con riferimento alla cyber sicurezza con focus sulle email, da ...

Carpi: decisa la nuova collocazione delle sezioni elettorali 3 e 62

Le norme anti-Covid che vietano l’accesso di estranei alle residenze per anziani (R.S.A.) impongono, per il referendum del 20 e 21 settembre, lo spostamento di due sezioni elettorali finora allestite, ...

Covid. Nel Lazio test rapidi antigenici anche nei laboratori privati. Costeranno 13,94 euro, a carico dei cittadini

Il via libera della Direzione Salute anticipa l’emanazione una direttiva per l’abilitazione delle strutture sanitarie private. Le metodiche saranno quelle validate dallo Spallanzani e che si stanno ut ...

Lo specialista di email security Libraesva presenta le evidenze di un’analisi condotta in seno al settore bancario, nazionale ed europeo, con riferimento alla cyber sicurezza con focus sulle email, da ...Le norme anti-Covid che vietano l’accesso di estranei alle residenze per anziani (R.S.A.) impongono, per il referendum del 20 e 21 settembre, lo spostamento di due sezioni elettorali finora allestite, ...Il via libera della Direzione Salute anticipa l’emanazione una direttiva per l’abilitazione delle strutture sanitarie private. Le metodiche saranno quelle validate dallo Spallanzani e che si stanno ut ...