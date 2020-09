Uomini e donne, Giorgio Manetti Sul lifting di Gemma Galagni il toscano è critico (Di giovedì 17 settembre 2020) Vola ben distante dagli studi di Uomini e donne Giorgio Manetti. Il cavaliere fiorentino, soprannominato “il Gabbiano”, è stato l’unico grande amore di Gemma Galgani nello show di Maria De Filippi. Ma non c’è spazio per i ripensamenti. «La televisione d’intrattenimento è stato un bel periodo, ma ho dato tutto. Cerco nuove sfide», dice lui. Quindi non tornerai a Uomini e donne«No, il sipario è chiuso. Se dovessi tornare in Tv lo farei per una fiction o per un programma impegnato. Ora mi lancio nel cinema con un film dal titolo A killer for a friend». A che punto è la lavorazione della pellicola? «Il girato è finito, c’è solo da sistemare la colonna ... Leggi su aciclico (Di giovedì 17 settembre 2020) Vola ben distante dagli studi di. Il cavaliere fiorentino, soprannominato “il Gabbiano”, è stato l’unico grande amore diGalgani nello show di Maria De Filippi. Ma non c’è spazio per i ripensamenti. «La televisione d’intrattenimento è stato un bel periodo, ma ho dato tutto. Cerco nuove sfide», dice lui. Quindi non tornerai a«No, il sipario è chiuso. Se dovessi tornare in Tv lo farei per una fiction o per un programma impegnato. Ora mi lancio nel cinema con un film dal titolo A killer for a friend». A che punto è la lavorazione della pellicola? «Il girato è finito, c’è solo da sistemare la colonna ...

