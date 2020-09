UFC NEWS 17 settembre 2020: le ultime notizie dal mondo UFC (Di giovedì 17 settembre 2020) Archiviato un altro grande evento, che ha visto Michelle Waterson avere la meglio su Angela Hill, a UFC FIGHT NIGHT 177, è ora di guardare alle UFC NEWS aggiornate ad oggi 17 settembre 2020. Tra le notizie più rilevanti per il pubblico italiano vi è sicuramente il ritorno nell’ottagono della nostra connazionale Mara Romero Borella, nel prossimo evento UFC. UFC NEWS al 17 settembre 2020 UFC FIGHT NIGHT del 19 settembre: migliore card non numerata dell’anno? Come anticipato nelle NEWS della scorsa settimana, la card del 19 settembre sarà una card molto solida. Un evento che poco ha da invidiare ad una card UFC numerata (dove solitamente combattono i fighter più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Archiviato un altro grande evento, che ha visto Michelle Waterson avere la meglio su Angela Hill, a UFC FIGHT NIGHT 177, è ora di guardare alle UFCaggiornate ad oggi 17. Tra lepiù rilevanti per il pubblico italiano vi è sicuramente il ritorno nell’ottagono della nostra connazionale Mara Romero Borella, nel prossimo evento UFC. UFCal 17UFC FIGHT NIGHT del 19: migliore card non numerata dell’anno? Come anticipato nelledella scorsa settimana, la card del 19sarà una card molto solida. Un evento che poco ha da invidiare ad una card UFC numerata (dove solitamente combattono i fighter più ...

