Temptation Island 2020: Anticipazioni Seconda Puntata! (Di giovedì 17 settembre 2020) Anticipazioni Temptation Island. Siamo solo ai posti di partenza per questa nuova edizione dell'isola dei tradimenti e degli amori ma già i pronostici parlano di un nuovo tradimento. Ecco cosa vedremo nella Seconda puntata del reality show dei sentimenti Temptation Island! Solo due puntate ed ecco che le cinque coppie rimaste in gioco sembrano essere già arrivate ai ferri corti, o quasi. E tra tradimenti, chiarimenti e falò di confronto, ecco che Temptation Island continua a regalarci situazioni ed intrighi degni della sua nota fama di reality delle coppie. Ma come andranno le cose nella prossima puntata, quali Anticipazioni abbiamo? Scopriamole insieme! Alberto tradisce Speranza: ma sarà vero?

