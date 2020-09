Scuola | in Piemonte la temperatura si misura in classe | il Tar boccia il ricorso di Azzolina e Speranza

(Di giovedì 17 settembre 2020) TORINO – Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha respinto questa mattina la sospensiva d’urgenza, richiesta della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e del ministro alla Salute Roberto Speranza, in merito all’ordinanza varata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che impone la misurazione della temperatura a scuola.

MediasetTgcom24 : Il Tar dà ragione al Piemonte su misurazione temperatura a scuola #coronavirus - SkyTG24 : Scuola, Tar respinge richiesta sospensiva dell’ordinanza del Piemonte - RaiNews : #Scuola: il #Tar #Piemonte boccia la richiesta di sospensiva d'urgenza dell'ordinanza Cirio - CretellaRoberta : Scuola: tar respinge sospensiva ordinanza Piemonte: Il governatore Cirio vince primo round col governo… - pfarsell : ??????++++Tar dà ragione a Regione Piemonte, respinta richiesta sospensiva dell’ordinanza sulla misurazione della temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Piemonte

Regione Piemonte

Qual è l'impatto del Covid sui giovani in cerca di lavoro, e più in particolare sul “mercato dello stage” italiano? Alla domanda si può rispondere solo con i dati. Ma avere dati sugli stage è molto pi ...CUNEO CRONACA- La Regione Piemonte ha appreso che, come aveva preannunciato il ministro dell’Istruzione, il Governo ha depositato presso il Tar la richiesta di impugnativa dell’ordinanza regionale con ...17 settembre 2020 Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva d'urgenza, chiesta dai ministri Azzolina e Speranza, della delibera con cui il governatore Alberto Cirio impone alle scuole piemontesi d ...