Rocco Amendola | chi è il figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri Più mamma o papà?

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Amendola

SoloGossip.it

Francesca Neri è la moglie di Claudio Amendola. I due si sono sposati nel 2010 e hanno un figlio, Rocco. L’attore le deve per così dire la vita. Francesca Neri è dal 2010 la moglie di Claudio Amendola ...Passano gli anni e Claudio Amendola è sempre tra gli attori più amati, soprattutto dalle donne e oggi a Domenica In ha fatto come sempre sorridere tutti ma anche emozionare. E’ nonno due volte Claudio .... Oggi, l'attore e regista romano è stato ospite nella prima puntata del programma condotto da Mara Venier. Claudio Amendola ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi negli anni 80 fino alla fiction ...