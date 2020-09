Rai - Midtsjo resta in orbita Napoli per il centrocampo, Sokratis può arrivare gratis (Di giovedì 17 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Soldi in casa per fare investimento di 30 mln non ci sono, si ragiona per operazioni low cost fino all'ultimo giorno di mercat ... Leggi su tuttonapoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Soldi in casa per fare investimento di 30 mln non ci sono, si ragiona per operazioni low cost fino all'ultimo giorno di mercat ...

tuttonapoli : Rai - Midtsjo resta in orbita Napoli per il centrocampo, Sokratis può arrivare gratis - infoitsport : RAI - E' fatta per Milik alla Roma, ecco tutte le cifre dell'affare. Veretout costa troppo per il Napoli, il piano… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Midtsjo RAI - Midtsjo offerto a Gattuso, spunta la reazione del tecnico all'idea di Giuntoli AreaNapoli.it Rai – Si complica l’affare Veretout, il piano B arriva dall’Olanda

Il giornalista Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Oltre a fare il punto sulla situazione Milik – Roma, ha parlato anche dei centroca ...

Venerato: "Se salta Veretout c'è Midtsjo. Milik-Roma, la Juventus ci mette 1 milione"

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato una intervista ai m ...

Il giornalista Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Oltre a fare il punto sulla situazione Milik – Roma, ha parlato anche dei centroca ...Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato una intervista ai m ...