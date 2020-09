' PS4 continuerà ad essere incredibilmente importante per i prossimi 3 o 4 anni'

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sony ha rivelato ieri molti dettagli cruciali su PS5, dalla sua line-up di lancio, al prezzo, fino alla data di uscita, ma anche altro ha catturato l'attenzione dei fan. PS4 sembra allo stremo, pronta a cedere il passo al suo successore più brillante, ma sembra che Sony non abbia ancora finito con l'attuale ammiraglia.Sorprendentemente, molte delle principali uscite first party che in precedenza erano tutte in programma per PS5, sono state confermate come titoli cross-gen, con Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure e Horizon Forbidden West che arriveranno sia su PS5 che su PS4.Qualcosa che potrebbe risultare piuttosto sorprendente per un'azienda che, in più occasioni negli ultimi mesi, ha affermato che la distribuzione di esclusive next-gen all'avanguardia sarà il fulcro della sua strategia con PS5. Leggi altro...