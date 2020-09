Prima asta dedicata all'hip-hop: record per i cimeli di Notorious B.I.G. e Tupac (Di giovedì 17 settembre 2020) New York è il luogo di nascita dell'hip hop. Da qui il movimento legato al genere musicale ha avuto un impatto a livello globale sull'arte e la cultura dalla fine degli anni 70, passando per l'età ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) New York è il luogo di nascita dell'hip hop. Da qui il movimento legato al genere musicale ha avuto un impatto a livello globale sull'arte e la cultura dalla fine degli anni 70, passando per l'età ...

I migliori centrocampisti da acquistare all’asta del Fantacalcio. Dai più famosi a quelli meno cari che potrebbero fare la differenza. I nostri consigli Con l’inizio della Serie A in questo weekend ri ...

Edoardo D’Erme, meglio conosciuto come Calcutta, ha messo all’asta su E-Bay il Disco di Platino ottenuto con la celebre hit “Oroscopo”. La pregevole iniziativa è stata rilanciata sui profili social uf ...

All'asta a New York c'erano circa 120 pezzi tra oggetti unici e rari, pezzi di arte contemporanea, fotografie, moda vintage e moderna, gioielli storici e di nuova concezione e di lusso, volantini e po ...

