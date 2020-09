Juventus, Sconcerti attacca: “Esame Pirlo? Una piccola vergogna” (Di giovedì 17 settembre 2020) Mario Sconcerti torna a parlare dell’esame sostenuto da Andrea Pirlo, che nei giorni scorsi ha finalmente ottenuto il patentino Uefa Pro che gli consentirà a tutti gli effetti di ricoprire il ruolo di allenatore di prima squadra. Quanto andato in scena a Coverciano ci permette di tracciare con maggiore certezza quella che sarà l’idea tattica del Maestro per la sua nuova Juventus, ma altri spunti di riflessione non mancano affatto e tra coloro che si sono espressi sul tema c’è anche il noto giornalista sportivo, che a calciomercato.com ha voluto pungere circa le modalità d’esame: “Chiedo scusa a Pirlo, ma da vecchio studente ho l’obbligo di domandare: che razza di Università è quella come Coverciano che in una tesi chiede allo studente che cosa ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Mariotorna a parlare dell’esame sostenuto da Andrea, che nei giorni scorsi ha finalmente ottenuto il patentino Uefa Pro che gli consentirà a tutti gli effetti di ricoprire il ruolo di allenatore di prima squadra. Quanto andato in scena a Coverciano ci permette di tracciare con maggiore certezza quella che sarà l’idea tattica del Maestro per la sua nuova, ma altri spunti di riflessione non mancano affatto e tra coloro che si sono espressi sul tema c’è anche il noto giornalista sportivo, che a calciomercato.com ha voluto pungere circa le modalità d’esame: “Chiedo scusa a, ma da vecchio studente ho l’obbligo di domandare: che razza di Università è quella come Coverciano che in una tesi chiede allo studente che cosa ...

