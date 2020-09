Joe Bastianich, almeno la torta di compleanno sarà all’altezza di MasterChef? (Di giovedì 17 settembre 2020) Compie oggi 52 anni l’imprenditore della ristorazione italoamericano Joe Bastianich. Irriverente, spigliato e caustico nelle sue battute, Joe vanta la sua fama nel nostro Paese soprattutto grazie alla partecipazione allo show televisivo culinario MasterChef. Joe Bastianich e i primi passi nella cucina Figlio di genitori italiani esuli istriani, Joe Bastianich nasce nel 1968 a New York. Fin da piccolo entra in contatto con il mondo della cucina, poiché i genitori sono proprietari del Buonavia, ristorante nella metropoli statunitense, al quale si aggiunge poi il Villa Seconda. Entrambi i ristoranti vengono venduti in un secondo momento per poterne avviare un terzo, il Felidia. Intrapresa dopo il college la carriera di ristoratore, seguendo le orme dei propri familiari, Joe investe nell’apertura ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Compie oggi 52 anni l’imprenditore della ristorazione italoamericano Joe. Irriverente, spigliato e caustico nelle sue battute, Joe vanta la sua fama nel nostro Paese soprattutto grazie alla partecipazione allo show televisivo culinario. Joee i primi passi nella cucina Figlio di genitori italiani esuli istriani, Joenasce nel 1968 a New York. Fin da piccolo entra in contatto con il mondo della cucina, poiché i genitori sono proprietari del Buonavia, ristorante nella metropoli statunitense, al quale si aggiunge poi il Villa Seconda. Entrambi i ristoranti vengono venduti in un secondo momento per poterne avviare un terzo, il Felidia. Intrapresa dopo il college la carriera di ristoratore, seguendo le orme dei propri familiari, Joe investe nell’apertura ...

