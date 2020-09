Il navigator? E' per sempre. Il flop assoluto e il governo li ricicla (Di giovedì 17 settembre 2020) Erano il volto della svolta, l'Esercito del Bene, i grandi pensionatori della povertà. Sì, i navigator, anima e core del reddito di cittadinanza, quelle figure che, come d'incanto, avrebbero dovuto far «incontrare domanda e offerta», raddrizzando ai beneficiari della misura la strada tortuosa verso la conquista del posto di lavoro. Peraltro, avevano anche assunto una certa venatura pop, essendo entrati a pieno titolo nel romanzone del Movimento 5 Stelle. Una sorta di nuova categoria umana da studiare, tanto che quando si svolse il concorsone alla Fiera di Roma arrivarono telecamere e taccuini. Chi sono? Che fanno? Cosa sognano? Cosa si aspettano di trovare? E il loro mentore di fatto, il ministro Di Maio, andò a «benedire», la loro giornata di formazione. Andate e collocate, catechizzando gli spalti pieni di quell'evento ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Erano il volto della svolta, l'Esercito del Bene, i grandi pensionatori della povertà. Sì, i, anima e core del reddito di cittadinanza, quelle figure che, come d'incanto, avrebbero dovuto far «incontrare domanda e offerta», raddrizzando ai beneficiari della misura la strada tortuosa verso la conquista del posto di lavoro. Peraltro, avevano anche assunto una certa venatura pop, essendo entrati a pieno titolo nel romanzone del Movimento 5 Stelle. Una sorta di nuova categoria umana da studiare, tanto che quando si svolse il concorsone alla Fiera di Roma arrivarono telecamere e taccuini. Chi sono? Che fanno? Cosa sognano? Cosa si aspettano di trovare? E il loro mentore di fatto, il ministro Di Maio, andò a «benedire», la loro giornata di formazione. Andate e collocate, catechizzando gli spalti pieni di quell'evento ...

