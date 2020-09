Covid, test a 22 dipendenti Anm: i risultati (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un agente di stazione dell’Anm è risultato positivo al Covid-19 martedì scorso. L’Azienda napoletana mobilità ha attivato immediatamente i protocolli interni individuando i colleghi che hanno lavorato a contatto con il soggetto positivo nei 14 giorni precedenti la data di esecuzione del tampone. Ad oggi, sono stati sottoposti a test 22 dipendenti tra agenti di stazione e impiegati agli info point che negli ultimi 14 giorni avevano lavorato con l’agente di stazione positivo e i risultati sono incoraggianti. Infatti, i test sierologici eseguiti sui 22 dipendenti sono risultati tutti negativi al coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un agente di stazione dell’Anm è risultato positivo al-19 martedì scorso. L’Azienda napoletana mobilità ha attivato immediatamente i protocolli interni individuando i colleghi che hanno lavorato a contatto con il soggetto positivo nei 14 giorni precedenti la data di esecuzione del tampone. Ad oggi, sono stati sottoposti a22tra agenti di stazione e impiegati agli info point che negli ultimi 14 giorni avevano lavorato con l’agente di stazione positivo e isono incoraggianti. Infatti, isierologici eseguiti sui 22sonotutti negativi al coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che mercoledì 16 settembre 2020 in Pu ...

Nuovi casi Covid nel Foggiano, l’ASL: “10 persone sintomatiche, 9 contatti stretti di contagi noti e 3 individuati con lo screening”

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 16 settembre 2020 in Puglia, sono st ...

Coronavirus, più di 32000 test nelle scuole: in Sicilia positivo l'1%

Al test sierologico destinato agli operatori delle scuole in Sicilia si sono rivolti in 32.111 e sono risultati positivi al Covid 19, 294 sieri pari a una percentuale inferiore all’1%. Lo ha detto l’a ...

