Covid-19 | in Ue “situazione molto grave” Bruxelles | armonizzare i test

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 settembre 2020) "Quella che si sta verificando in Europa è una situazionegrave" poiché i casi settimanali di-19 "hanno superato quelli confermati al tempo in cui la pandemia ha colpito per la prima volta nello scorso mese di marzo". L'allarme arriva dal direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Hans Kluge, in un briefing sulla situazione della pandemia nel Vecchio Continente. Secondo Kluge, "più della metà dei paesi dell'Europa hanno registrato un aumento dei contagi superiore al 10% nelle ultime due settimane". In particolare, ha proseguito il funzionario dell'Oms, "in sette Paese l'aumento è stato pari a più del doppio". Si tratta, ha aggiunto Kluge, di una situazione che disegna "un trend allarmante", che deve rappresentare "un monito per tutti" nel contrasto alla ...