Calciomercato Inter | derby Genoa-Sampdoria per Candreva | futuro tra Maran e Ranieri per l’esterno

(Di giovedì 17 settembre 2020) Antonioe l'sono ormai prossimi a dirsi addio.L'esterno nerazzurro, molto utilizzato dal tecnico Antonio Conte durante l'ultima stagione, potrebbe abbandonare la causa del club di Steven Zhang per il trasferimento che sembra ormai imminente. Il classe 1987 di Roma, infatti, potrebbe salutare l'ma rimanere nel massimo campionato italiano: sono due le squadre che seguono il profilo ex Lazio e quello che si è venuto a creare è un vero e propriodi mercato.VIDEO-Lugano, Hakimi e Sanchez servono gli assist: Lautaro Martinez fa doppiettaNelle ultime ore era intenso l’esse delper l’esterno nerazzurro, fino al momento in cui si sarebbe fatto viva anche la, l'altra squadra di ...

Ottimismo in casa viola per il rinnovo di Cristiano Biraghi rientrato dal prestito all'Inter: oggi i dirigenti della Fiorentina hanno incontrato il suo agente, Mario Giuffredi, sul tavolo la proposta ...Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera in cui parla a tutto tondo del momento che sta attraversando il ...Appuntamento il 25 settembre, o al più tardi entro il 29. Sono quelle le date in cui il Cts esaminerà il dossier stadi come anticipato dal premier Giuseppe Conte, al numero uno della Figc, Gabriele Gr ...