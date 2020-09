Bologna, comunicati i numeri di maglia: le scelte dei nuovi acquisti (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Bologna ha comunicato i numeri di maglia dei calciatori rossoblù in vista della prossima stagione di Serie A 2020/21 Il Bologna ha comunicato i numeri di maglia dei calciatori rossoblù in vista della prossima stagione di Serie A 2020/21. 1 – Da Costa 4 – Denswil 5 – Corbo 6 – Donsah 7 – Orsolini 8 – Dominguez 9 – Santander 10 – Sansone 11 – Skov Olsen 13 – Bani 14 – Tomiyasu 15 – Mbaye 16 – Poli 17 – Medel 18 – Baldursson 20 – Breza 21 – Soriano 22 – Kingsley 23 – Danilo 24 – Palacio 26 – Juwara 28 – Skorupski 29 – De Silvestri 30 – Schouten 32 – Svanberg 33 – Calabresi 34 – Ravaglia 35 – ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilha comunicato ididei calciatori rossoblù in vista della prossima stagione di Serie A 2020/21 Ilha comunicato ididei calciatori rossoblù in vista della prossima stagione di Serie A 2020/21. 1 – Da Costa 4 – Denswil 5 – Corbo 6 – Donsah 7 – Orsolini 8 – Dominguez 9 – Santander 10 – Sansone 11 – Skov Olsen 13 – Bani 14 – Tomiyasu 15 – Mbaye 16 – Poli 17 – Medel 18 – Baldursson 20 – Breza 21 – Soriano 22 – Kingsley 23 – Danilo 24 – Palacio 26 – Juwara 28 – Skorupski 29 – De Silvestri 30 – Schouten 32 – Svanberg 33 – Calabresi 34 – Ravaglia 35 – ...

