Bielorussia, il parlamento Ue non riconoscerà più Lukashenko. Ma soltanto dal 5 novembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – La patente da accettabile democratico? Bussate alla porta dell'Ue, qualche gentile funzionario saprà forse fornirvi indicazioni sull'apposito corso da seguire. Intanto il parlamento europeo ha deciso di non concederla al presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, nei confronti del quale ha deciso pure di chiedere sanzioni. Il solito vizietto, si rifiutano i risultati elettorali sgraditi e si lanciano inutili (spesso controproducenti, a dirla tutta) embarghi. Ora, che Lukashenko non sia un campione dei diritti civili e politici non è un segreto dal 1994, ovvero da quando è al potere. Curiosamente però, l'ineffabile Unione europea si scaglia soltanto adesso contro il leader bielorusso, dopo una serie di manifestazioni di piazza contro di lui svoltesi in ...

