Arrestata Dana Lauriola: la portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a due anni (Di giovedì 17 settembre 2020) È stata Arrestata Dana Lauriola, 38enne portavoce del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna. Alcuni agenti della Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val Susa, di fronte alla quale i No Tav avevano dato vita nei giorni scorsi a un presidio permanente contro la decisione del tribunale di Torino di respingere la richiesta di misure alternative per la donna, condannata in via definitiva a due anni per un episodio del 3 marzo 2012, quando circa 300 persone bloccarono il casello di Avigliana della Torino-Bardonecchia permettendo alle vetture di passare senza pagare il pedaggio. Al momento dell’arresto ci sono state tensioni tra gli agenti e i manifestanti, con qualche insulto e spintone contro gli uomini dei reparti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) È stata, 38ennedelNo Tav e attivista del centro sociale Askatasuna. Alcuni agenti della Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val Susa, di fronte alla quale i No Tav avevano dato vita nei giorni scorsi a un presidio permanente contro la decisione del tribunale di Torino di respingere la richiesta di misure alternative per la donna,ta in via definitiva a dueper un episodio del 3 marzo 2012, quando circa 300 persone bloccarono il casello di Avigliana della Torino-Bardonecchia permettendo alle vetture di passare senza pagare il pedaggio. Al momento dell’arresto ci sono state tensioni tra gli agenti e i manifestanti, con qualche insulto e spintone contro gli uomini dei reparti ...

