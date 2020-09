Walter Nudo in lutto, l’annuncio pieno di tristezza e tenerezza: “Ci ha lasciati” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Walter Nudo è uno dei pochi personaggi televisivi ad a3 ver vinto ben due reality. Il primo trionfo sul piccolo schermo è arrivato con L’Isola dei Famosi nel 2003, poi nel 2018 arriva la gloriosa vittoria del GF Vip 3 (edizione condotta da Ilary Blasi). Il celebre ex pugile, nato a Montreal, ha totalmente rivoluzionato la sua esistenza dopo un pauroso evento: nel 2019 è stato ricoverato d’urgenza a causa di un violento infarto. Oggi le condizioni di salute dell’interprete italo-canadese sono stabili e, ultimamente, è solito aggiornare assiduamente il suo profilo Instagram. L’ultimo post pubblicato da Walter Nudo ha commosso l’intero mondo virtuale, si tratta di un’emozionante dedica in onore di sua Zia Maria, scomparsa il 14 settembre 2020. L’ex ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 16 settembre 2020)è uno dei pochi personaggi televisivi ad a3 ver vinto ben due reality. Il primo trionfo sul piccolo schermo è arrivato con L’Isola dei Famosi nel 2003, poi nel 2018 arriva la gloriosa vittoria del GF Vip 3 (edizione condotta da Ilary Blasi). Il celebre ex pugile, nato a Montreal, ha totalmente rivoluzionato la sua esistenza dopo un pauroso evento: nel 2019 è stato ricoverato d’urgenza a causa di un violento infarto. Oggi le condizioni di salute dell’interprete italo-canadese sono stabili e, ultimamente, è solito aggiornare assiduamente il suo profilo Instagram. L’ultimo post pubblicato daha commosso l’intero mondo virtuale, si tratta di un’emozionante dedica in onore di sua Zia Maria, scomparsa il 14 settembre 2020. L’ex ...

Walter Nudo è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più apprezzati dei reality, specialmente L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Dopo la vittoria in entrambi gli show, la sua vita è però ...

