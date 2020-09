'VR? Per fortuna non ci abbiamo sprecato soldi' (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il CEO di Take-Two ha una visione del cloud gaming simile a quella che aveva una volta per la realtà virtuale.In un'intervista con Protocol, Strauss Zelnick ha reso molto chiari i suoi sentimenti sul cloud gaming e a ben vedere non sono dissimili da quelli che aveva per la VR:"Qualsiasi nuovo veicolo di distribuzione che offra alta qualità, efficienza e un prezzo ragionevole è un bene per la nostra attività perché una distribuzione più ampia è sempre migliore nel settore dell'intrattenimento", ha detto Zelnick.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il CEO di Take-Two ha una visione del cloud gaming simile a quella che aveva una volta per la realtà virtuale.In un'intervista con Protocol, Strauss Zelnick ha reso molto chiari i suoi sentimenti sul cloud gaming e a ben vedere non sono dissimili da quelli che aveva per la VR:"Qualsiasi nuovo veicolo di distribuzione che offra alta qualità, efficienza e un prezzo ragionevole è un bene per la nostra attività perché una distribuzione più ampia è sempre migliore nel settore dell'intrattenimento", ha detto Zelnick.Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : VR Per Circular Fashion Summit 2020: al Gran Palais di Parigi in virtual reality Vogue Italia Elio Germano, la realtà virtuale entra nel chiostro di Santa Maria Novella

Da oggi a venerdì a Firenze la rassegna Materia Prima, curata da Murmuris. Tra i protagonisti l’attore Elio Germano in uno spettacolo a metà tra pièce teatrale, un film e una esperienza di realtà vir ...

Rutelli, Videocittà su nonviolenza, in settimane difficili

Valorizzare artisti e creativi sul dare un messaggio di nonviolenza attivo è "particolarmente urgente. In queste settimane difficili in cui ci sono stati episodi di violenza e sopraffazione diffusi, a ...

Facebook Connect questa sera. Tante novità in ambito VR e AR

Questa sera a partire dalle 19:00 ora italiana, si terrà Facebook Connect, l'evento in cui Facebook mostrerà tutte le sue novità in ambito VR e AR. Sarà possibile assistere alla conferenza direttament ...

