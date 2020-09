Vizi e virtù del film “Constantine” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Diretto dall’allora emergente Francis Lawrence, Constantine è una pellicola del 2005 liberamente ispirata alla serie di fumetti Hellblazer. Il film narra le vicende di John Constantine, interpretato da Keanu Reeves, una sorta di investigatore dell’occulto che combatte le forze del male. In seguito ad un esorcismo, John Constantine inizia a sospettare che qualcosa nell’equilibrio tra bene e male sulla terra stia cambiando. Nel mezzo delle sue indagini viene avvicinato da Angela, una detective che sta investigando sul presunto suicidio della sorella gemella. John crede che l’accaduto alla ragazza sia correlato alla sua indagine e decide di aiutare la detective. I due si ritroveranno immischiati in una guerra fredda tra angeli e demoni combattuta in mezzo ai mortali. Ottima la scelta del cast che accompagna il protagonista Reeves uscito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Diretto dall’allora emergente Francis Lawrence, Constantine è una pellicola del 2005 liberamente ispirata alla serie di fumetti Hellblazer. Ilnarra le vicende di John Constantine, interpretato da Keanu Reeves, una sorta di investigatore dell’occulto che combatte le forze del male. In seguito ad un esorcismo, John Constantine inizia a sospettare che qualcosa nell’equilibrio tra bene e male sulla terra stia cambiando. Nel mezzo delle sue indagini viene avvicinato da Angela, una detective che sta investigando sul presunto suicidio della sorella gemella. John crede che l’accaduto alla ragazza sia correlato alla sua indagine e decide di aiutare la detective. I due si ritroveranno immischiati in una guerra fredda tra angeli e demoni combattuta in mezzo ai mortali. Ottima la scelta del cast che accompagna il protagonista Reeves uscito ...

