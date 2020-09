Ue | Von der Leyen | ' Salari minimi in tutti i Paesi Nel 2021 vertice mondiale sulla sanità in Italia'

petergomezblog : #Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice glo… - europainitalia : Segui la diretta del 1° Discorso sulla Stato dell'Unione della Presidente???? Ursula von der Leyen al Parlamento euro… - repubblica : Von der Leyen: 'Europei pronti a uscire da fragilità. Servono salari minimi in tutti i Paesi' [aggiornamento delle… - LuigiAssecasa : RT @lando16856: Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice globale sull… - GDeccia : RT @IlPrimatoN: E' proprio la Ue dei sogni arcobaleno quella della presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel discorso sullo sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

“Col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l’Europa c’è per proteggere i cittadini”. Lo ...“Non lasciare indietro nessuno”, progettare e realizzare un’Europa moderna (“banda larga anche nel più piccolo villaggio”), conseguire “un vero piano per la ripresa” (Next Generation Eu). Nel suo prim ...In seguito alla pandemia da Covid-19 e alla relativa crisi economica, il Parlamento Europeo si riunisce per fare il punto sui risultati raggiunti dalla Commissione. A parlare sarà il Presidente della ...