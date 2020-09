Temptation Island, la nuova edizione: cast, orario e dove vederlo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Finalmente si torna all’Is Morus Relais per una nuova edizione di Temptation Island. Dopo l’edizione VIP, è tornata anche quella originale con tanti nuovi volti View this post on Instagram… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Finalmente si torna all’Is Morus Relais per unadi. Dopo l’VIP, è tornata anche quella originale con tanti nuovi volti View this post on Instagram… L'articolo proviene da .

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - ValeryLilac : RT @Martola__: questa storia che se guardiamo temptation island siamo degli sfigati la aggiungeremo di corsa alle cose di cui non ce ne fre… - PocoFirstLady : RT @Martola__: questa storia che se guardiamo temptation island siamo degli sfigati la aggiungeremo di corsa alle cose di cui non ce ne fre… - BruFrancesco : @lapinella Ormai la TV italiana è al capolinea, non ha più contenuti da proporre e manda in onda 2 volte in un anno… - diezgds : sono emozionato io vivo per temptation island è recitato peggio di baby e ce ne vuole -