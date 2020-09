Svelato il prezzo Samsung Galaxy S20 Fan Edition a pochi giorni dall’uscita (Di mercoledì 16 settembre 2020) Verrà presentato il 23 settembre il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, a margine di un evento che verrà trasmesso in diretta streaming e che sarà possibile seguire in presa live. Ormai sappiamo tutto del modello economico del top di gamma asiatico: mancavano probabilmente solo indicazioni più precise relativamente al prezzo di vendita che gli sarà applicato, arrivate attraverso le previsioni di Roland Quandt, secondo il quale il device potrebbe avere un costo di 699 euro, una cifra che potrebbe valere la pena spendere per il comparto tecnico che dovrebbe contraddistinguere il terminale. Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition, difatti, monterà uno schermo fullHD+ da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate variabile tra i parametri ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Verrà presentato il 23 settembre ilS20 Fan, a margine di un evento che verrà trasmesso in diretta streaming e che sarà possibile seguire in presa live. Ormai sappiamo tutto del modello economico del top di gamma asiatico: mancavano probabilmente solo indicazioni più precise relativamente aldi vendita che gli sarà applicato, arrivate attraverso le previsioni di Roland Quandt, secondo il quale il device potrebbe avere un costo di 699 euro, una cifra che potrebbe valere la pena spendere per il comparto tecnico che dovrebbe contraddistinguere il terminale. IlS20 Fan, difatti, monterà uno schermo fullHD+ da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate variabile tra i parametri ...

fabiocavagnera : RT @motorionline: #VolkswagenID4: proseguono le anticipazioni, svelato il frontale del crossover elettrico - motorionline : #VolkswagenID4: proseguono le anticipazioni, svelato il frontale del crossover elettrico - tecnomagazineit : Xbox Serie S. Microsoft fa sul serio, svelato il prezzo: appena 299 dollari - PuntoCellulare : Il Moto G9 Plus è stato svelato in queste ore da Motorola in modo ufficiale, dopo le recenti indiscrezioni che ci a… - DarioConti1984 : LG Wing - svelato l'innovativo smartphone con doppio schermo rotante | -