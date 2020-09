Shamrock Rovers-Milan, Pioli in conferenza stampa: “Vogliamo arrivare ai gironi” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Shamrock Rovers-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli: “L’Europa è l’habitat naturale per questa società”. MilanO – Prima conferenza stampa di vigilia stagionale per Stefano Pioli che ha presentato la delicata sfida tra il suo Milan e lo Shamrock Rovers. “Non vediamo l’ora di iniziare la stagione – ha esordito il tecnico rossonero riportato da tuttomercatoweb.com – si tratta di preliminare e noi vogliamo arrivare ai gironi. Sono tre le settimane di preparazione, ma vogliamo farci trovare pronti“. Una ripartenza che potrebbe rivedere lo stesso undici: ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020), ladi Stefano: “L’Europa è l’habitat naturale per questa società”.O – Primadi vigilia stagionale per Stefanoche ha presentato la delicata sfida tra il suoe lo. “Non vediamo l’ora di iniziare la stagione – ha esordito il tecnico rossonero riportato da tuttomercatoweb.com – si tratta di preliminare e noi vogliamoai gironi. Sono tre le settimane di preparazione, ma vogliamo farci trovare pronti“. Una ripartenza che potrebbe rivedere lo stesso undici: ...

