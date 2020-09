Roma, Zaniolo: “La vita è per il 10% ciò che ti accade e il 90% come reagisci” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “La vita è per il 10% ciò che ti accade e il 90% come reagisci”. Nicolò Zaniolo torna a parlare e lo fa sui suoi profili social. Su instagram il calciatore della Roma, reduce dalla seconda rottura del crociato in un anno dopo il match tra Olanda e Italia in Nations League, ha sfoggiato ancora una volta la voglia di reagire. Nel frattempo può contare sulla vicinanza del Ct Roberto Mancini che ha detto di aver “parlato con lui qualche giorno fa, sta bene, è stato operato, l’operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perché comunque ha il tempo per recuperare per poi venire agli Europei. Quindi insomma, può recuperare con tranquillità, è un ragazzo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Laè per il 10% ciò che tie il 90%reagisci”. Nicolòtorna a parlare e lo fa sui suoi profili social. Su instagram il calciatore della, reduce dalla seconda rottura del crociato in un anno dopo il match tra Olanda e Italia in Nations League, ha sfoggiato ancora una volta la voglia di reagire. Nel frattempo può contare sulla vicinanza del Ct Roberto Mancini che ha detto di aver “parlato con lui qualche giorno fa, sta bene, è stato operato, l’operazione è andata bene, quindi la speranza è di rivederlo al più presto, ma con calma, perché comunque ha il tempo per recuperare per poi venire agli Europei. Quindi insomma, può recuperare con tranquillità, è un ragazzo ...

ZZiliani : Magari Zaniolo si sarebbe fatto male sfidando gli allievi della Roma. E però: in un calendario già così intasato e… - OfficialASRoma : L'augurio di Voeller per l'#ASRoma e per Zaniolo ?? - DiMarzio : #Roma, visite in corso per #Zaniolo - sportface2016 : #Roma, così #Zaniolo sui social - AleGobbo87 : RT @JPeppp: Con Zaniolo fuori per i prossimi 6 mesi, e con Under ceduto, fossi nella Roma farei un pensierino su Bernardeschi oltre che su… -