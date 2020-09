Riforma Partite IVA: IRPEF a rate e deduzioni al 100% (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governo si gioca gran parte della propria credibilità sull’utilizzo dei fondi del Recovery plan, con diversi progetti già presentati e la precedenza ad alcune tematiche specifiche fra le quali l’abbassamento delle tasse sul lavoro. Con il proseguimento del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, ma anche con interventi tangibili per autonomi e Partite IVA. L’arrivo dei soldi dell’Ue è l’occasione buona per far rendere operativa la nota proposta dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne la Riforma delle Partite IVA. La Riforma dei versamenti fiscali delle Partite IVA può infatti rientrare fra le misure finanziabili con il Recovery Fund europeo apportando semplificazioni per i contribuenti, un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governo si gioca gran parte della propria credibilità sull’utilizzo dei fondi del Recovery plan, con diversi progetti già presentati e la precedenza ad alcune tematiche specifiche fra le quali l’abbassamento delle tasse sul lavoro. Con il proseguimento del taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, ma anche con interventi tangibili per autonomi eIVA. L’arrivo dei soldi dell’Ue è l’occasione buona per far rendere operativa la nota proposta dell’Agenzia delle Entper quanto concerne ladelleIVA. Ladei versamenti fiscali delleIVA può infatti rientrare fra le misure finanziabili con il Recovery Fund europeo apportando semplificazioni per i contribuenti, un ...

