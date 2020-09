Matteo Berrettini passa con Coria ma che fatica giocare nuovamente sulla Terra

(Di mercoledì 16 settembre 2020)7/5 6/1 contronumero 8 del mondo hato a riprendere dimestichezza con larossa. Dopo mesi di preparazione sul veloce, riprendere il passo con una superficie più lenta lo ha fatto combattete per aggiudicarsi il primo set. Del restonon è un neofita alle prime armi, e almeno nel primo set ha venduto cara la pelle.sfodera i suoi colpiha cominciato ameravigliose sventagliate di dritto portando fuori campo, così da chiudere facilmente il colpo a campo aperto. A tenuto bene di rovescio soprattutto per quella mancanza di passo iniziale che lo ...

SuperTennisTv : Inizia bene questa giornata per gli italiani ?? Matteo Berrettini accede agli ottavi del Masters 1000 di Roma!… - Eurosport_IT : Matteo Berrettini raggiunge gli ottavi di finale! ?? #EurosportTENNIS | #IBI2020 - WeAreTennisITA : Un allenamento intenso quello di @RafaelNadal con Matteo Berrettini ?? #IBI20 #Nadal #Berrettini #NadalFans - flamminiog : RT @WeAreTennisITA: L'avversario di Matteo Berrettini agli ottavi di finale degli #IBI20 sarà Travaglia, che ha battuto a sorpresa Borna Co… - Ghigo_07 : RT @WeAreTennisITA: L'avversario di Matteo Berrettini agli ottavi di finale degli #IBI20 sarà Travaglia, che ha battuto a sorpresa Borna Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini

Lo scorso anno era l'oggetto misterioso da scoprire, quest'anno è già l'idolo che manda in delirio i tifosi (da casa, ovviamente) degli Internazionali Bnl d'Italia. Jannik Sinner firma l'impresa di gi ...Jannik Sinner non smette di stupire. Il 19enne azzurro si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia battendo in tre set il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del mondo e ...Berrettini e Travaglia si affronteranno agli ottavi. Caruso out contro Djokovic. Quant’è cresciuto in un anno Jannik Sinner! Nel 2019 è stato eliminato al secondo turno degli Internazionali d’Italia a ...