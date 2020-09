Massimo Giletti con il giubbotto antiproiettile e la scorta per le vie di Roma (Di mercoledì 16 settembre 2020) . La foto, pubblicata dal settimanale Diva e Donna, colpisce per la sua inedita crudezza. Ritrae Massimo Giletti con il giubbotto antiproiettile e la sua scorta per le strade di Roma. Al conduttore è stato assegnato il provvedimento di protezione dal Viminale dopo le affermazioni del boss Filippo Graviano. L’immagine di Massimo Giletti con il giubbotto antiproiettile e la scorta per le strade di Roma ha destato particolare scalpore. La foto, pubblicata dal settimanale Diva e Donna, ha sicuramente sparigliato l’opinione pubblica, trovando uno dei beniamini della televisione italiana nella spiacevole condizione di dover passeggiare scortato con tanto di ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) . La foto, pubblicata dal settimanale Diva e Donna, colpisce per la sua inedita crudezza. Ritraecon ile la suaper le strade di. Al conduttore è stato assegnato il provvedimento di protezione dal Viminale dopo le affermazioni del boss Filippo Graviano. L’immagine dicon ile laper le strade diha destato particolare scalpore. La foto, pubblicata dal settimanale Diva e Donna, ha sicuramente sparigliato l’opinione pubblica, trovando uno dei beniamini della televisione italiana nella spiacevole condizione di dover passeggiareto con tanto di ...

