IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedì 17 settembre 2020

anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 17 settembre 2020:

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: il ritorno di MAURO SAN EMETERIO

Angela ha passato la notte dai Conti per non lasciare Marta da sola ad occuparsi della piccola Anna, che ha la febbre. Vittorio torna da Torino e per la prima volta parla di adottare la bambina, facendo così felice Marta. Umberto, dopo il brillante intervento all'Expo, riceve attestati di stima da parte di tutti i soci del Circolo; l'imprenditore ce l'ha dunque fatta a riprendersi dopo aver trascorso mesi professionalmente difficili. Rocco ammette con Armando di aver passato una bella serata con Maria. Federico, per riconquistare Roberta, le fa una bella sorpresa.

