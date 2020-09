I nuovi posti in terapia intensiva? Nel 2021 (Di mercoledì 16 settembre 2020) È ancora poco «estensiva» l'annunciata implementazione dei nuovi posti letto di terapia intensiva nel Lazio. Sei mesi dopo l'avvio delle prime due fasi (con l'ordinanza 3652 del marzo scorso), che durante il picco della pandemia hanno portato complessivamente all'apertura di 129 letti nuovi, incrementando fino a quota 692 i posti a disposizione della Regione (prima dell'emergenza Covid erano «563, pari a 0,10 posti letto per 1000 abitanti»), ancora non entra nella fase esecutiva l'agognata terza fase. Ossia quella delineata dal decreto legge 34 del 19 maggio scorso sulle «misure urgenti in materia di salute», in cui il Ministero chiede alle Regioni di «garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 16 settembre 2020) È ancora poco «estensiva» l'annunciata implementazione deiletto dinel Lazio. Sei mesi dopo l'avvio delle prime due fasi (con l'ordinanza 3652 del marzo scorso), che durante il picco della pandemia hanno portato complessivamente all'apertura di 129 letti, incrementando fino a quota 692 ia disposizione della Regione (prima dell'emergenza Covid erano «563, pari a 0,10letto per 1000 abitanti»), ancora non entra nella fase esecutiva l'agognata terza fase. Ossia quella delineata dal decreto legge 34 del 19 maggio scorso sulle «misure urgenti in materia di salute», in cui il Ministero chiede alle Regioni di «garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in ...

È ancora poco «estensiva» l’annunciata implementazione dei nuovi posti letto di Terapia Intensiva nel Lazio. Sei mesi dopo l’avvio delle prime due fasi (con l’ordinanza 3652 del marzo scorso), che dur ...

