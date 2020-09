I due voli Boeing 737 MAX che causarono 346 vittime (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si ritorna a parlare dei due incidenti aerei in cui morirono 346 persone. Ora un documento redatto dal Congresso americano inchioda la Boeing, il colosso produttore degli aerei che hanno causato i due disastri. Si parla dei 737 Max, modelli utilizzati sia dall’Ethiopian Airlines che dalla Lion Air. Quello che sorprende è la vicinanza temporale tra due incidenti: il primo (Lion Air) risale 29 ottobre 2018; il secondo (Ethiopian Airlines), al 10 marzo 2019. Lion AirSono le 6.20 del mattino (mezzanotte e 20 in Italia) quando un Boeing 737 Max della compagnia indonesiana Lion Air precipita in mare poco dopo il decollo da Giacarta diretto verso la città di Pangkal Pinang, capitale della provincia di Bangka-Belitung. A bordo ci sono 189 persone, tra cui un italiano, che non arriveranno mai a destinazione. L’aereo, entrato in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si ritorna a parlare dei due incidenti aerei in cui morirono 346 persone. Ora un documento redatto dal Congresso americano inchioda la, il colosso produttore degli aerei che hanno causato i due disastri. Si parla dei 737 Max, modelli utilizzati sia dall’Ethiopian Airlines che dalla Lion Air. Quello che sorprende è la vicinanza temporale tra due incidenti: il primo (Lion Air) risale 29 ottobre 2018; il secondo (Ethiopian Airlines), al 10 marzo 2019. Lion AirSono le 6.20 del mattino (mezzanotte e 20 in Italia) quando un737 Max della compagnia indonesiana Lion Air precipita in mare poco dopo il decollo da Giacarta diretto verso la città di Pangkal Pinang, capitale della provincia di Bangka-Belitung. A bordo ci sono 189 persone, tra cui un italiano, che non arriveranno mai a destinazione. L’aereo, entrato in ...

