Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tommaso Zorzi - GF Vip 5 Per una che se ne va (Flavia Vento si è ritirata), ce n’è uno che ritorna. Tommaso Zorzi questa mattina è rientrato nella Casa e può proseguire regolarmente la sua avventura al Grande Fratello Vip 5. Accusato un malessere dopo la diretta della prima puntata di lunedì sera (sinusite e febbre alta), il concorrente – visto il periodo – è stato immediatamente isolato in attesa di riscontri per stabilire la sua permanenza o meno all’interno del reality. Ieri è stato costretto a lasciare la Casa per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione. Lo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 settembre 2020)- GF Vip 5 Per una che se ne va (Flavia Vento si è ritirata), ce n’è uno che ritorna.questa mattina èe può proseguire regolarmente la sua avventura alVip 5. Accusato un malessere dopo la diretta della prima puntata di lunedì sera (sinusite e febbre alta), il concorrente – visto il periodo – è stato immediatamente isolato in attesa di riscontri per stabilire la sua permanenza o meno all’interno del reality. Ieri è stato costretto a lasciare laper sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione. Lo ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - TrashCafoni : #GF 16: La settima puntata è una promozione alla prossima puntata di Live - sardo1951 : RT @PDUmorista: 'Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini,… -