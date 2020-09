Gavettone d’acqua per Di Maio a San Giorgio a Cremano: il ministro colpito mentre scatta una foto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Campania, San Giorgio a Cremano: Gavettone colpisce Di Maio durante un comizio Durante un incontro pubblico a San Giorgio a Cremano (Napoli) il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è stato colpito da un Gavettone d’acqua. L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle si trovava in mezzo alla folla nella città natale dell’attore Massimo Troisi quando è stato raggiunto da una secchiata d’acqua lanciata molto probabilmente da un palazzo vicino. La scena è stata immortalata da alcuni presenti che hanno immediatamente diffuso il video sui social. Leggi anche: 1. Di Maio in Libia, dagli accordi commerciali alla lotta al terrorismo: tutti i dossier aperti con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Campania, Sancolpisce Didurante un comizio Durante un incontro pubblico a San(Napoli) ildegli Esteri Luigi Diè statoda und’acqua. L’ex capo politico del Movimento 5 Stelle si trovava in mezzo alla folla nella città natale dell’attore Massimo Troisi quando è stato raggiunto da una secchiata d’acqua lanciata molto probabilmente da un palazzo vicino. La scena è stata immortalata da alcuni presenti che hanno immediatamente diffuso il video sui social. Leggi anche: 1. Diin Libia, dagli accordi commerciali alla lotta al terrorismo: tutti i dossier aperti con ...

Penelope48a : RT @LaclaudMarti: Giggino colpito da un gavettone. Gli mancava il 10 per fare il 100% d’acqua. La situazione è fluida #DiMaio #16settembre - LaclaudMarti : Giggino colpito da un gavettone. Gli mancava il 10 per fare il 100% d’acqua. La situazione è fluida #DiMaio #16settembre - roberto_duria : Basterà un gavettone per far capire a Grillo e al suo esercito delle 12 scimmie incompetenti il disastro elettorale… - atestaltasempre : RT @Pinobrigantedel: ?questo non ve lo diranno mai e nemmeno ve lo faranno vedere? d'altronde la cacca si pulisce con uno sciacquone o no?… - PippoPusante : RT @Pinobrigantedel: ?questo non ve lo diranno mai e nemmeno ve lo faranno vedere? d'altronde la cacca si pulisce con uno sciacquone o no?… -

Ultime Notizie dalla rete : Gavettone d’acqua Roberta Ragusa, la Cassazione conferma condanna: 20 anni al marito. Logli portato in carcere a Livorno Il Messaggero