Diletta Leotta | non solo ‘belle forme’ | in uscita il suo primo libro

Il 22 settembre in uscita il primo libro di Diletta Leotta Continua a far parlare di se Diletta Leotta, ormai diventata uno dei personaggi più amati sul piccolo schermo. Il prossimo 22 settembre, è in uscita il primo libro "Scegli di sorridere". La conduttrice di Dazn si è dunque raccontata, per una idea nata 4 anni fa, quando fu hackerato il suo telefonino. Nel 2019 poi, è stata ricattata per un video intimo che, in realtà, non è mai esistito. Due reati gravissimi che hanno spinto la Leotta a raccontare la propria versione dei fatti. Gli amori della modella e conduttrice Ormai pronta ad affrontare un nuovo anno lavorativo con l'inizio ...

