Calciomercato | Suarez si allontana dalla Juve L' Inter aspetta Vidal | PSG su Ruiz

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Bologna, 16 settembre 2020 - Luisè sempre più lontanontus . Secondo quanto riportato dai media nelle ultime ore, non ci sarebbero i tempi tecnici per far diventare comunitario l'...

DiMarzio : #SerieA, il punto sugli attaccanti Gli aggiornamenti sulle trattative di #Milik, #Dzeko e #Suarez - DiMarzio : #Dzeko, #Suarez, #Giroud Capitolo attaccante: il punto in casa #Juventus #calciomercato - Gazzetta_it : #Suarez, i tempi si allungano. #Pirlo ha fretta e la #Juve va decisa su Dzeko - Nicolas81972837 : Il calciomercato della #Juventus negli ultimi 500 giorni... #Suarez #Dzeko #Paratici - Andrea75072710 : Torno su #Twitter dopo più di un anno e che trovo? Gente che critica società giocatori e tifosi Praticamente è com… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Suarez

Ramon Planes, che succede a Eric Abidal come segretario tecnico del Barcellona, si è espresso sulla situazione di Luis Suarez, la cui partenza sembra essere confermata a ore. L'umiliazione subita cont ...Bologna, 16 settembre 2020 - Luis Suarez è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato dai media nelle ultime ore, non ci sarebbero i tempi tecnici per far diventare comunitario l'urug ...Frenata Suarez: non ci sono i tempi per il passaporto prima della presentazione della lista Uefa. Imminente - si legge - l'incontro tra la Roma e Milik che può spingere Dzeko in bianconero.