Calcio, i giocatori 20enni più costosi di sempre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per i sociologi sono considerati la Generazione Z. E nel Calcio, a 20 anni, o sei esploso o niente da fare. Sono loro le galline dalle uova d'oro del mondo del pallone, assediati dai procuratori, tentati dalle squadre, pronte a offrire contratti milionari a chi non è ancora maggiorenne, o lo è da pochissimo tempo. Sono loro, quelli a cavallo dei 20 anni, i protagonisti del Calciomercato, nonostante a causa della pandemia i soldi in circolazione siano pochi e le società siano molto meno pronte a svenarsi rispetto al passato. Ma un talento è un talento, certe occasioni capitano una sola volta e bisogna essere pronti a prenderle al volo. Colpo Milan con Tonali L'ultimo esempio è quello di Tonali, con l'Inter che sembrava ormai avviata verso la chiusura dell'affare. Poi un tentennamento decisivo, una frenata che ha ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per i sociologi sono considerati la Generazione Z. E nel, a 20 anni, o sei esploso o niente da fare. Sono loro le galline dalle uova d'oro del mondo del pallone, assediati dai procuratori, tentati dalle squadre, pronte a offrire contratti milionari a chi non è ancora maggiorenne, o lo è da pochissimo tempo. Sono loro, quelli a cavallo dei 20 anni, i protagonisti delmercato, nonostante a causa della pandemia i soldi in circolazione siano pochi e le società siano molto meno pronte a svenarsi rispetto al passato. Ma un talento è un talento, certe occasioni capitano una sola volta e bisogna essere pronti a prenderle al volo. Colpo Milan con Tonali L'ultimo esempio è quello di Tonali, con l'Inter che sembrava ormai avviata verso la chiusura dell'affare. Poi un tentennamento decisivo, una frenata che ha ...

repubblica : Libertadores, Boca in Paraguay con giocatori positivi. L'ira del Libertad: ''Sono pazzi'' - Sport_Mediaset : #CopaLibertadores, via libera al #Boca per schierare giocatori ancora positivi al coronavirus. Il ministero della s… - Eurosport_IT : Decisione clamorosa in Sudamerica! ?? #BocaJuniors | #CopaLibertadores2020 - tormentony : @AlexWolf009 @Pietro899 @CHIARA04081980 @JackOMelly5 @pisto_gol Cruiff era arrogante (finale Milan Barcellona) Van… - JastemmoColNAP : @Daniele0256 eh sì lo vidi oggi sto video, Pes su PC è il gioco di calcio perfetto però il 90% dei giocatori e su P… -