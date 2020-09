Caivano, invocare ‘pene esemplari’ per il colpevole è una reazione primordiale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non si può resuscitare Maria Paola Gaglione, la vittima del delitto con movente transfobico di Caivano. In questa tragica vicenda la transfobia e il maschilismo – quello del ‘decido io fratello maschio quale è il bene di mia sorella femmina’ – hanno giocato un ruolo fondamentale. Ma c’è una luce, una possibilità non solo di giustizia, ma anche di risarcimento, riscatto, ricostruzione. Prima di scriverla vorrei prendermela un attimo con i vendicatori. E’ normale, ormai ci siamo abituati, che dopo ogni delitto, ma specialmente quando è più facile riconoscersi nella vittima, piovano sui social gli auspici di morte e strazio per il colpevole. A mio parere dovrebbe essere illegale e sanzionabile, ma ripeto, non sopravvalutiamo questa reazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non si può resuscitare Maria Paola Gaglione, la vittima del delitto con movente transfobico di. In questa tragica vicenda la transfobia e il maschilismo – quello del ‘decido io fratello maschio quale è il bene di mia sorella femmina’ – hanno giocato un ruolo fondamentale. Ma c’è una luce, una possibilità non solo di giustizia, ma anche di risarcimento, riscatto, ricostruzione. Prima di scriverla vorrei prendermela un attimo con i vendicatori. E’ normale, ormai ci siamo abituati, che dopo ogni delitto, ma specialmente quando è più facile riconoscersi nella vittima, piovano sui social gli auspici di morte e strazio per il. A mio parere dovrebbe essere illegale e sanzionabile, ma ripeto, non sopravvalutiamo questa...

