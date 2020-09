Benevento | promossi due ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Da oggi il Comandante della Compagniadi Montesarchio, già Maggiore Leonardo MADARO, a tre anni esatti dal suo insediamento nel centro caudino indossa i gradi da Tenente Colonnello. Il comandante della Compagnia di, Capitano Vincenzo FALCE, giunto nel capoluogo nel settembre 2018, è stato promosso Maggiore. Ai dueSuperiori, distintisi per qualità e professionalità, punti di riferimento per i reparti dipendenti, vanno le congratulazioni per la promozione raggiunta del ComandanteCol. Germano Passafiume, dei propri colleghi e di tutto il personale dell’Arma di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

