Xbox Series X e Series S avranno il Wi-Fi 5 e nessuna porta USB-C (Di martedì 15 settembre 2020) Le specifiche hardware di Xbox Series X e Series S potrebbero essere all'avanguardia, ma alcune delle loro opzioni I / O sono obsolete.Microsoft ha pubblicato ufficialmente le specifiche dettagliate di Xbox Series X e Series S, rivelando alcuni dettagli non menzionati nei trailer.Più specificamente, le schede tecniche confermano che entrambe le console Xbox di nuova generazione saranno dotate di un'antenna Wi-Fi dual band 802.11ac, il che significa che sono entrambe classificate per le specifiche Wi-Fi 5, piuttosto che per il Wi-Fi moderno e veloce, Wi-Fi 6. Questa è la stessa specifica utilizzata da Xbox One X / S e PS4 Pro.

