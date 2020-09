Vortice Polare | QBO e La Nina | l’Inverno potrebbe essere FREDDO

(Di martedì 15 settembre 2020) Abbiamo già parlato della nascita del, abbiamo detto che da qui a un paio di settimane dovrebbe raggiungere un certo grado di maturità iniziando a influenzare il quadro meteo climatico del vecchio continente. La scorsa settimana avevamo introdotto anche La, analizzando le possibili influenze sul decorso della stagione invernale. Oggi, per chiudere il cerchio, andremo ad analizzare un altro pattern importantissimo: la QBO (Quasi Biennal Oscillation). E’ una variazione regolare dei venti stratosferici che soffiano sopra l’equatore e ogni 14 mesi circa cambiano completamente direzione passando da ovest a est. Un’analisi del vento a 24 km d’altitudine ci dice che attualmente siamo su valori positivi, ossia i venti occidentali sono prevalenti. Stiamo parlando di un ...

ilmeteoit : #Meteo: #INVERNO 2020/2021, è nato il #VORTICE #POLARE. Ecco cos'è e come può #CONDIZIONARE la #Stagione #FREDDA in… - CorriereQ : Intrapresa la strada verso l’INVERNO: nasce il Vortice Polare - Daniele_V94 : @Giulio_Firenze L’influenza del vortice polare è sempre maggiore sulle carte emisferiche con lento e graduale abbas… - Lungopasso : RT @Daniele_V94: La stagione estiva si sta chiudendo. La trottola sopra il polo nord (Vortice Polare - VP) si sta allargando molto rapidame… -

Ultime Notizie dalla rete : Vortice Polare

iLMeteo.it

Venere, un sogno attualmente proibito. Ma la voglia di esplorare è sempre più grande. Il pianeta gemello della Terra, per dimensioni in particolare, è il più vicino: ‘solo’ 41 milioni di chilometri di ...INVERNO 2020/2021: è nato il Vortice PolareManca ancora tanto tempo, ma sopra al Polo Nord si sta formando una fondamentale figura atmosferica che potrebbe condizionare il prossimo inverno: è nato inf ...TRA ANTICICLONE AFRICANO E LOCALI INFILTRAZIONI INSTABILI: l'attuale assetto barico sull'Europa vede una massiccia presenza dell'anticiclone africano, responsabile di caldo anomalo non solo sull'Itali ...