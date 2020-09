Versamenti Inps a rate possibili da settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, erano stati differiti i termini dei Versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia. In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa degli adempimenti e dei Versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, era stata prorogata alla data del 16 settembre 2020. Con il Messaggio n. 3331 l’Inps comunica che la richiesta di sospensione dei Versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, erano stati differiti i termini deisospesi dal Decreto Cura Italia. In particolare, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la ripresa degli adempimenti e deisospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, era stata prorogata alla data del 162020. Con il Messaggio n. 3331 l’comunica che la richiesta di sospensione deicontributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, utile anche ai fini ...

