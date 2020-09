Una cometa distruttrice e un viaggio impossibile: arriva nella sale “Greenland”, disaster movie ad alta tensione [TRAILER] (Di martedì 15 settembre 2020) Arriverà nelle sale il prossimo 1° ottobre “Greenland” di Ric Roman Waugh, con Gerard Butler e Morena Baccarin. Butler torna a lavorare con il regista Ric Roman Waugh dopo il successo di “Attacco al potere 3”, in un disaster movie ad alta tensione, con spettacolari effetti speciali dagli stessi produttori di John Wick. Una cometa minaccia l’esistenza dell’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, si avventureranno in un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo vengono rase al suolo dai frammenti della cometa, la loro ultima ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Arriverà nelleil prossimo 1° ottobre “Greenland” di Ric Roman Waugh, con Gerard Butler e Morena Baccarin. Butler torna a lavorare con il regista Ric Roman Waugh dopo il successo di “Attacco al potere 3”, in unad, con spettacolari effetti speciali dagli stessi produttori di John Wick. Unaminaccia l’esistenza dell’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, si avventureranno in une pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo vengono rase al suolo dai frammenti della, la loro ultima ...

luckyredfilm : Una cometa sta per distruggere l'umanità. L'estinzione della razza umana è ormai vicina. Cosa faresti per protegger… - aleniggaz : RT @joe_catanza: Cometa Eri una cometa luminosa che è entrata nel mio universo per un breve momento. La tua luce è così intensa che ha butt… - ANNA62348499 : RT @joe_catanza: Cometa Eri una cometa luminosa che è entrata nel mio universo per un breve momento. La tua luce è così intensa che ha butt… - alesco75 : @chia_re_tta Una cometa, almeno so' fatte de ghiaccio - velocevolo : RT @joe_catanza: Cometa Eri una cometa luminosa che è entrata nel mio universo per un breve momento. La tua luce è così intensa che ha butt… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cometa Matteo Renzi: il next generation, una cometa di Halley che non ricapiterà a breve RTL 102.5 Dallara spaziale: così siamo saliti sul razzo di Elon Musk

C’è stata poi una lunga fase di selezione ... l’Agenzia europea e la Nasa, la cometa Rosetta, che è passata sopra le nostre teste nel 2014. «Il progetto però è ben precedente: per raggiungere la ...

Referendum, Renzi: “Voto inutile, la mia riforma costituzionale tornerà di moda”

Non era scontato. L'Europa non è stata cattiva, ha dato una mano. L’occasione non ricapita, è come la cometa di Halley. Non ricapiterà per decenni. La cosa peggiore che possa succedere è buttare via i ...

Greenland con Gerard Butler da ottobre al cinema

La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile ...

C’è stata poi una lunga fase di selezione ... l’Agenzia europea e la Nasa, la cometa Rosetta, che è passata sopra le nostre teste nel 2014. «Il progetto però è ben precedente: per raggiungere la ...Non era scontato. L'Europa non è stata cattiva, ha dato una mano. L’occasione non ricapita, è come la cometa di Halley. Non ricapiterà per decenni. La cosa peggiore che possa succedere è buttare via i ...La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan, compiranno un viaggio impossibile ...