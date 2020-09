Ragazza morta: manifesto Ciro, 'il mio cuore con te' (Di martedì 15 settembre 2020) CAIVANO, 15 SET - A meno di due ore dall'inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione spunta all'esterno della chiesa del parco Verde di Caivano un manifesto inviato da Ciro, il suo compagno che quasi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 settembre 2020) CAIVANO, 15 SET - A meno di due ore dall'inizio dei funerali di Maria Paola Gaglione spunta all'esterno della chiesa del parco Verde di Caivano uninviato da, il suo compagno che quasi ...

bvlue_ : RT @yeIIowcurtains_: comunque io continuo a pensare a questo ragazzo in ospedale a cui è appena morta la ragazza che si deve pure sentire m… - ariannaperrini_ : RT @smxworld: Un ragazzo ucciso di botte, due ragazzine stuprate e una ragazza morta in un incidente causato dal fratello che voleva punirn… - josntgd : RT @yeIIowcurtains_: comunque io continuo a pensare a questo ragazzo in ospedale a cui è appena morta la ragazza che si deve pure sentire m… - infoitinterno : Ragazza morta a Caivano, le minacce a Ciro: 'Mi voleva ammazzare' - hugscarrots : Mi piace la ragazza a cui Davide ha chiesto di rimanere. Molto bella. PERÒ IO MORTA, ARRIVATA PER CORTEGGIARE L'ARR… -