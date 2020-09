Qualcuno Salvi Il Natale 2 | con Kurt Russell | ecco il trailer e la data d’uscita

(Di martedì 15 settembre 2020) Netflix ha appena diffuso il primo teaserufficiale (disponibile qui) di un nuovo film natalizio, intitolaIl2. Si tratta del sequel della pellicola uscita nel 2018, in cui l’attorepresta il volto a Babbo. Il nuovo filmato mostra il Villaggio di Babbo, animato da creature magiche, innevato e pieno di addobbi natalizi. Come anticipato nella parte finale del primo capito, inIl2 il pubblico troverà l’attrice Premio Oscar Goldie Hawn nei panni della dolce metà di Babbo. Inoltre, è anche stata confermata lad’uscita: il prossimo 25 ...

Il teaser di Qualcuno salvi il Natale 2, sequel della divertente commedia prodotta da Netflix, svela la data di uscita del film in streaming. Qualcuno salvi il Natale 2, sequel della divertente commed ...