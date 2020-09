Pensioni, spunta Quota 102: ecco cosa prevederebbe (Di martedì 15 settembre 2020) Il Governo è al lavoro sulla cosiddetta Quota 102. Quest’ultima scatterebbe dai 64 anni di età, ma bisogna avere 38 anni di contributi Era un po’ di tempo che il sistema delle Pensioni non riceveva modifiche e nemmeno avvisi di ogni tipo. ecco che, però, oggi, spunta un rumor che riguarda una riforma della previdenza sociale. Si può chiamare provvisoriamente Quota 102. Il Governo, nel frattempo, è al lavoro sulla flessibilità in uscita. Già domani, tecnici e rappresentanti politici dell’esecutivo incontreranno i sindacati per un primo confronto sul ricco dossier previdenziale. Al centro delle discussioni vi è il superamento di Quota 100, che tra un anno dovrebbe ufficialmente stopparsi. A questo punto, il ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Il Governo è al lavoro sulla cosiddetta102. Quest’ultima scatterebbe dai 64 anni di età, ma bisogna avere 38 anni di contributi Era un po’ di tempo che il sistema dellenon riceveva modifiche e nemmeno avvisi di ogni tipo.che, però, oggi,un rumor che riguarda una riforma della previdenza sociale. Si può chiamare provvisoriamente102. Il Governo, nel frattempo, è al lavoro sulla flessibilità in uscita. Già domani, tecnici e rappresentanti politici dell’esecutivo incontreranno i sindacati per un primo confronto sul ricco dossier previdenziale. Al centro delle discussioni vi è il superamento di100, che tra un anno dovrebbe ufficialmente stopparsi. A questo punto, il ...

zazoomblog : Pensioni spunta quota 102: il governo studia unuscita a 64 anni con 38 di contributi - #Pensioni #spunta #quota… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Pensioni, spunta quota 102: ma per il piano del governo servono 8 miliardi - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Pensioni, spunta quota 102: ma per il piano del governo servono 8 miliardi - RassegnaZampa : #Pensioni, spunta quota 102: ma per il piano del governo servono 8 miliardi - zazoomblog : Pensioni spunta quota 102: ma per il piano del governo servono 8 miliardi - #Pensioni #spunta #quota #piano -