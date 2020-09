Ticinonline : Ora la #svizzera è un paese a #rischio (secondo i propri criteri) #coronavirus - _yaoxi_ : Quindi ora è personale - Gina35415084 : RT @ilfed_ch: Baranzini: la #Svizzera ???? dà quasi un milione di posti di lavoro all'#UE ???? ISCRIVITI AL FEDERALISTA INIZIA ORA GRATIS. ????… - BobbiaOdille : 1) quando qualche bel annetto fa io vi scrivevo LA SVIZZERA HA FATTO IL PASSO TROPPO LUNGO DELLA GAMBA BENZINA SUL… - Jonp2978 : @francoishutter @alloravaletutto Ora, sicuramente ho sbagliato e me ne dolgo, ma non è che la Svizzera brilli nel m… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Svizzera

Ticinonline

ESSO - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata alle 15:41 ora locale (le 5:41 in Svizzera) sulla penisola della Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Secondo i dati dell'Istituto ...Ciononostante, il 27 settembre si tornerà alle urne: si vota sull’iniziativa “Per un’immigrazione moderata” che in sostanza punta ad abolire la libera circolazione, scardinando di fatto tutto il pacch ...La trasmissione televisiva svizzera Falò ha mandato in onda, il 3 settembre appena trascorso, un’indagine relativa alla serialità con cui le autorità del Cantone Ticino ignorano le leggi in materia di ...