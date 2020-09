Muriel | “Non sarà facile per la Juve vincere ancora Per lo Scudetto ci siamo anche noi”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 settembre 2020) Luisa pochi giorni dall’inizio del campionato ha parlato del prossimo campionato di Serie A con la sua Atalanta: “Spero sia una grande stagione come l’anno scorso. Se non avessimo perso qualche punto potevamo lottare per lo, credo ci possa servire da lezione per la prossima Serie A – ha dichiarato il colombiano -. L’inter ha preso dei giocatori di livello, ma occhioal Milan che ha chiuso alla grande lo scorso campionato. Ma non vanno sottovalutate Roma, Lazio e Napoli, faranno bene. Per lanon sarà scontato trionfare come nelle scorse stagioni, saremo in tanti a lottare per il primo posto, Atalanta compresa”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo: “Non saràper la...