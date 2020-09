MIT | traffico in aumento senza criticità nel primo giorno di scuola

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – La gestione del trasporto pubblico è risultata in linea con le aspettative del MIT neltest di settembre, con l’avvio delle scuole in 12 regioni, a partire da ieri. I dati emersi dal confronto che la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha avuto nel pomeriggio con i responsabili delle principali associazioni di categoria – Andrea Gibelli per Asstra e Arrigo Giana per Agens – evidenziano un riempimento dell’80% dei mezzi pubblici. Le linee guida concordate con Regioni ed enti locali hanno dunque funzionato e permesso di evitare situazioni di particolare criticità. Da unmonitoraggio condotto dalle associazioni di categoria su un campione di 16 imprese del trasporto su gomma extraurbano in tutta Italia, è del 15% l’incremento medio della domanda ...

(Teleborsa) - La gestione del trasporto pubblico è risultata in linea con le aspettative del MIT nel primo test di settembre, con l'avvio delle scuole in 12 regioni, a partire da ieri. I dati emersi ...